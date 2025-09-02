Kylian Mbappé : «Il s’est passé un truc», l’intrigante annonce de Cyril Hanouna !

Ce mardi soir, sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, la nouvelle émission de Cyril Hanouna, il a été question de Kylian Mbappé. Le présentateur désormais sur W9 a ainsi évoqué sa relation avec l’attaquant du Real Madrid. Visiblement, entre Mbappé et Hanouna, ça aurait évolué au cours des dernières semaines suite à un événement.
Cyril Hanouna avait des choses à dire sur Kylian Mbappé. A l’occasion de son émission sur W9, le présentateur a tout d’abord fait une annonce sur le conflit qui oppose le PSG au joueur du Real Madrid. « Je crois que ça s’arrange entre le PSG et Mbappé sur l’affaire. Je crois que ça s’arrange et on est heureux », a ainsi assuré Hanouna.
Mbappé et son look d’informaticien !
Il a ensuite été question du look de Kylian Mbappé à son arrivée à Clairefontaine ce lundi. « Kylian Mbappé, là, il nous a fait un look. J’aime bien. Là, c’est l’informaticien. Là, Kylian, c’est l’informaticien », a lâché Cyril Hanouna à propos du capitaine de l’équipe de France.
« Il s’est passé un truc qui m’a rapproché de Kylian Mbappé »
C’est après que le présentateur de Tout Beau Tout Neuf a fait une grande annonce concernant Kylian Mbappé. « J’embrasse Kylian. Je vais vous raconter un truc dans une semaine. (…) Je vous le dis, il s’est passé un truc qui m’a rapproché de Kylian Mbappé », a-t-il lâché. Affaire à suivre…