Kylian Mbappé : «Il s’est passé un truc», l’intrigante annonce de Cyril Hanouna !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, la nouvelle émission de Cyril Hanouna, il a été question de Kylian Mbappé. Le présentateur désormais sur W9 a ainsi évoqué sa relation avec l’attaquant du Real Madrid. Visiblement, entre Mbappé et Hanouna, ça aurait évolué au cours des dernières semaines suite à un événement.

Cyril Hanouna avait des choses à dire sur Kylian Mbappé. A l’occasion de son émission sur W9, le présentateur a tout d’abord fait une annonce sur le conflit qui oppose le PSG au joueur du Real Madrid. « Je crois que ça s’arrange entre le PSG et Mbappé sur l’affaire. Je crois que ça s’arrange et on est heureux », a ainsi assuré Hanouna.

Mbappé et son look d’informaticien ! Il a ensuite été question du look de Kylian Mbappé à son arrivée à Clairefontaine ce lundi. « Kylian Mbappé, là, il nous a fait un look. J’aime bien. Là, c’est l’informaticien. Là, Kylian, c’est l’informaticien », a lâché Cyril Hanouna à propos du capitaine de l’équipe de France.