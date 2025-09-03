Doué annonce des bagarres au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les internationaux français ont pris la direction de Clairefontaine. Les joueurs se sont retrouvés pour préparer les deux premières rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à l'Ukraine et l'Islande. Des retrouvailles qui se sont faites dans la bonne humeur comme l'illustre l'échange entre Ibrahima Konaté et Désiré Doué.

L’heure des retrouvailles a sonné. Les membres de l’équipe de France se sont retrouvés à Clairefontaine pour préparer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Des rencontres captées par les caméras de la Fédération française de football.

Programme corsé pour le PSG Arrivé au château, Ibrahima Konaté (Liverpool) a salué ses coéquipiers, notamment Désiré Doué. Les deux hommes ont évoqué le programme compliqué du PSG en Ligue des champions. Tenante du titre, la formation de Luis Enrique affrontera durant la première phase l’Atalanta Bergame, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich, Tottenham, l’Athletic Bilbao, le Sporting Portugal et Newcastle.