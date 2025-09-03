Doué annonce des bagarres au PSG !

Les internationaux français ont pris la direction de Clairefontaine. Les joueurs se sont retrouvés pour préparer les deux premières rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à l'Ukraine et l'Islande. Des retrouvailles qui se sont faites dans la bonne humeur comme l'illustre l'échange entre Ibrahima Konaté et Désiré Doué.
L’heure des retrouvailles a sonné. Les membres de l’équipe de France se sont retrouvés à Clairefontaine pour préparer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Des rencontres captées par les caméras de la Fédération française de football.
Programme corsé pour le PSG
Arrivé au château, Ibrahima Konaté (Liverpool) a salué ses coéquipiers, notamment Désiré Doué. Les deux hommes ont évoqué le programme compliqué du PSG en Ligue des champions. Tenante du titre, la formation de Luis Enrique affrontera durant la première phase l’Atalanta Bergame, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich, Tottenham, l’Athletic Bilbao, le Sporting Portugal et Newcastle.
« Il y aura encore des combats »
« Paris, bien hein. Hey, votre poule, encore méchante en Ligue des Champions ! Ils ne veulent pas vous laisser ! Aïe, aïe, aïe… Barcelone, là-bas ?! », a lancé Konaté à Doué. « Il y aura encore des combats, il y aura encore des combats » a promis le joueur du PSG.