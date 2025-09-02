«Aucune relation» : C’est tendu dans le vestiaire du PSG !

Recruté pour 66M€, bonus compris, Illia Zabarnyi a débarqué au PSG et a rejoint un vestiaire au sein duquel il cohabite notamment avec Matvey Safonov en plein conflit entre l’Ukraine et la Russie. L’Ukrainien est sorti du silence à ce sujet assurant qu’il n’avait que des relations professionnelles avec le portier russe.
Cet été, le PSG a décidé de lâcher 66M€, bonus compris, pour recruter Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Un gros transfert qui a toutefois posé de grosses questions puisque le défenseur central est Ukrainien, et le Russe Matvey Safonov est présent dans le vestiaire parisien. Une situation délicate en plein conflit entre les deux pays. Illia Zabarnyi s'est d'ailleurs prononcé sur cette cohabitation délicate.
Zabarnyi sort du silence pour Safonov
« Dans mon pays, une guerre à grande échelle fait rage depuis quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l’indépendance de l’Ukraine. La guerre continue, et je n’entretiens aucune relation avec les Russes », lance-t-il dans l’émission Football 360 en Ukraine.
«Je n’entretiens aucune relation avec les Russes»
Et évidemment, Illia Zabarnyi a évoqué son lien avec son coéquipier russe Matvey Safonov : « Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l’entraînement et je remplirai mes obligations envers le club ».