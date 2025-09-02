«Aucune relation» : C’est tendu dans le vestiaire du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 66M€, bonus compris, Illia Zabarnyi a débarqué au PSG et a rejoint un vestiaire au sein duquel il cohabite notamment avec Matvey Safonov en plein conflit entre l’Ukraine et la Russie. L’Ukrainien est sorti du silence à ce sujet assurant qu’il n’avait que des relations professionnelles avec le portier russe.

Cet été, le PSG a décidé de lâcher 66M€, bonus compris, pour recruter Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Un gros transfert qui a toutefois posé de grosses questions puisque le défenseur central est Ukrainien, et le Russe Matvey Safonov est présent dans le vestiaire parisien. Une situation délicate en plein conflit entre les deux pays. Illia Zabarnyi s'est d'ailleurs prononcé sur cette cohabitation délicate.

Zabarnyi sort du silence pour Safonov « Dans mon pays, une guerre à grande échelle fait rage depuis quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l’indépendance de l’Ukraine. La guerre continue, et je n’entretiens aucune relation avec les Russes », lance-t-il dans l’émission Football 360 en Ukraine.