PSG : «Donnarumma s'est senti mal», sa victime balance !

Parti à Manchester City, Gianluigi Donnarumma aura donc disputé ses derniers matchs avec le PSG à la Coupe du monde des clubs. C’est d’ailleurs lors de cette compétition, en quart de finale, que l’Italien a grièvement blessé Jamal Musiala suite à une sortie musclée. Un terrible événement sur lequel est revenu le joueur du Bayern Munich.
Victime d’une fracture du péroné, Jamal Musiala a fait les frais d’une sortie autoritaire de Gianluigi Donnarumma. Lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, l’Italien a ainsi, malgré lui, provoquer la terrible blessure du prodige allemand. Des images qui ont fait froid dans le dos mais voilà qu’aujourd’hui, Musiala n’en veut pas plus que cela à Donnarumma.
« Il m'a contacté après »
« Ce que je pense alors que Donnarumma n’est pas venu directement s’excuser ? Je m’en fous, ça n'aurait rien changé. J'avais l'esprit ailleurs à ce moment-là. J'imagine à quel point Donnarumma s'est senti mal à ce moment-là. Il est allé au bal et il ne l'a pas fait exprès : je n'en veux pas à Donnarumma, et il m'a contacté après. Tout va bien, ce sont des choses qui arrivent » a confié Jamal Musiala au cours d'un entretien accordé à Bild.
« Le match contre le PSG marquait mon retour »
« Quelle a été ma première pensée après le choc ? Mes yeux étaient fermés et j'avais visiblement mal. J'imagine ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Après tout, le match contre le PSG marquait mon retour dans le onze de départ après ma blessure musculaire », s’est également rappelé le joueur du Bayern Munich.