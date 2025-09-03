PSG : «Donnarumma s'est senti mal», sa victime balance !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti à Manchester City, Gianluigi Donnarumma aura donc disputé ses derniers matchs avec le PSG à la Coupe du monde des clubs. C’est d’ailleurs lors de cette compétition, en quart de finale, que l’Italien a grièvement blessé Jamal Musiala suite à une sortie musclée. Un terrible événement sur lequel est revenu le joueur du Bayern Munich.

Victime d’une fracture du péroné, Jamal Musiala a fait les frais d’une sortie autoritaire de Gianluigi Donnarumma. Lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, l’Italien a ainsi, malgré lui, provoquer la terrible blessure du prodige allemand. Des images qui ont fait froid dans le dos mais voilà qu’aujourd’hui, Musiala n’en veut pas plus que cela à Donnarumma.

« Il m'a contacté après » « Ce que je pense alors que Donnarumma n’est pas venu directement s’excuser ? Je m’en fous, ça n'aurait rien changé. J'avais l'esprit ailleurs à ce moment-là. J'imagine à quel point Donnarumma s'est senti mal à ce moment-là. Il est allé au bal et il ne l'a pas fait exprès : je n'en veux pas à Donnarumma, et il m'a contacté après. Tout va bien, ce sont des choses qui arrivent » a confié Jamal Musiala au cours d'un entretien accordé à Bild.