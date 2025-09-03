Dembélé - Clash pour le Ballon d’or : L’annonce de l’équipe de France qui va faire parler…

Dans un peu moins de trois semaines, le Ballon d’or 2025 sera décerné au Théâtre du Châtelet à Paris. Qui d’Ousmane Dembélé, de Lamine Yamal ou autre prétendant à la récompense succédera à Rodri ? Coéquipier des deux premiers cités en sélection et en club, Jules Koundé n’a pas vraiment tranché dans le vif en conférence de presse pendant ce rassemblement avec l’équipe de France.
Il y a deux semaines, Jules Koundé participait à une conférence de presse à Barcelone dans la foulée de l’officialisation de sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2030 au Barça. L’occasion pour les journalistes espagnols, un mois avant la traditionnelle cérémonie du Ballon d’or, de l’interroger sur son lauréat de la distinction individuelle suprême pour cette saison 2024/2025 entre son coéquipier en sélection Ousmane Dembélé et en club Lamine Yamal.
«Lamine Yamal ? Je pense qu'il le mérite»
« Lamine Yamal Ballon d’or ? Tu me mets dans une situation délicate, mais je pense qu'il le mérite ». Voici une ébauche de sa réponse au journaliste en question. L’international français n’avait pas ouvertement milité pour que l’attaquant du PSG soit sacré malgré le fait qu’il ait tout raflé avec le club parisien dont la Ligue des champions qui a échappé au FC Barcelone. Relancé ce mercredi en conférence de presse à Clairefontaine, Jules Koundé a profité du rassemblement des Bleus pour mettre les points sur les i concernant sa position adoptée.
«Que le meilleur gagne»
« J'ai déjà répondu, je vais le refaire. Les deux méritent. Ils ont fait une saison extraordinaire, avec des trophées à la clé. En étant coéquipier des deux, c'est difficile. Ce n'est pas moi qui vote et il y a des arguments pour les deux. Je suis très content d'être avec Lamine, de voir comme il nous porte. Ousmane a atteint une sorte de plénitude, il joue son meilleur foot, avec les statistiques. Que le meilleur gagne ». a déclaré Jules Koundé pendant un point presse relayé par RMC Sport ce mercredi.