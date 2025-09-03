«J'aimerais jouer au PSG» : Luis Enrique est interpellé à l'étranger !

Bien que discret sur le mercato, le PSG a tout de même trouvé le moyen de provoquer une révolution dans les buts. En effet, Luis Enrique a décidé de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier, pendant que Matvey Safonov garde son rôle de doublure. Et le portier russe commence à perdre patience.
De façon inattendue, Luis Enrique a réclamé une révolution dans les buts du PSG. Malgré la saison exceptionnelle de Gianluigi Donnarumma, le coach espagnol a réclamé son départ afin d'installer Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 55M€, bonus compris. Et ce n'est pas tout puisque le PSG a également obtenu la signature du jeune Renato Marin, libre après la fin de son contrat à l'AS Roma, et qui occupera le rôle de troisième gardien, poussant ainsi Arnau Tenas au départ. Ce dernier s'est engagé avec Villarreal pour environ 6M€.
Safonov attend son tour dans les buts du PSG
Avec deux départs et deux arrivées, la hiérarchie des gardiens de but a complétement changé au PSG, à l'exception du rôle de doublure, toujours confié à Matvey Safonov qui côtoie désormais deux nouveaux collègues à l'entraînement. Recruté pour 20M€ en juin 2024, le portier russe avait participé à 17 rencontres la saison dernière, mais il est resté sur le banc lors de la Coupe du monde des clubs, et n'a toujours pas joué cette saison. Une situation qui commence à le préoccuper.
«J’aimerais jouer»
« Je consacre beaucoup de temps au repos. C’est tout à fait normal. J’aime ce rythme, tout me convient. J’y prends plaisir. Dans ma situation, c’est un péché de se plaindre (…) Bien sûr, je voulais jouer (il n’a pas été utilisé durant le Mondial des Clubs, ndlr). Cela fait trois mois que je n’ai pas joué. J’aimerais jouer », assure-t-il dans une interview accordée à Sport Express en Russie.