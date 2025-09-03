«J'aimerais jouer au PSG» : Luis Enrique est interpellé à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que discret sur le mercato, le PSG a tout de même trouvé le moyen de provoquer une révolution dans les buts. En effet, Luis Enrique a décidé de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier, pendant que Matvey Safonov garde son rôle de doublure. Et le portier russe commence à perdre patience.

De façon inattendue, Luis Enrique a réclamé une révolution dans les buts du PSG. Malgré la saison exceptionnelle de Gianluigi Donnarumma, le coach espagnol a réclamé son départ afin d'installer Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 55M€, bonus compris. Et ce n'est pas tout puisque le PSG a également obtenu la signature du jeune Renato Marin, libre après la fin de son contrat à l'AS Roma, et qui occupera le rôle de troisième gardien, poussant ainsi Arnau Tenas au départ. Ce dernier s'est engagé avec Villarreal pour environ 6M€.

Safonov attend son tour dans les buts du PSG Avec deux départs et deux arrivées, la hiérarchie des gardiens de but a complétement changé au PSG, à l'exception du rôle de doublure, toujours confié à Matvey Safonov qui côtoie désormais deux nouveaux collègues à l'entraînement. Recruté pour 20M€ en juin 2024, le portier russe avait participé à 17 rencontres la saison dernière, mais il est resté sur le banc lors de la Coupe du monde des clubs, et n'a toujours pas joué cette saison. Une situation qui commence à le préoccuper.