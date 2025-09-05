Un joueur attend une offre du PSG… et signe à l’OM !

Hyper actif jusqu'à la dernière minute du mercato, l'OM a notamment réussi à obtenir le prêt de Benjamin Pavard assorti d'une option d'achat estimée à 15M€. Une arrivée bouclée dans l'urgence après le départ d'Adrien Rabiot. Et pourtant, un peu plus tôt dans le mercato, l'international français se serait bien vu du côté du PSG ou de l'AS Monaco.
Prêté à l'OM dans les dernières heures du mercato, Benjamin Pavard ne pensait pas bouger de l'Inter Milan cet été. A tel point que selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian, l'international français ne se voyait pas ailleurs qu'au PSG ou à l'AS Monaco cet été, les deux seuls clubs français susceptibles de bouger.
Pavard intéressé par le PSG avant l'OM ?
« Que s’est-il passé avec Benjamin Pavard ? D’après les informations proches de lui, trois jours avant la deadline du mercato, il se voyait finalement rester à l’Inter Milan. Et si Paris ou Monaco pouvaient l’intéresser en France, il ne voyait pas d’autres clubs français bouger. Et finalement, l’OM a toqué la porte, et tout s’est fait en quelques heures », raconte-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.
«Si Paris ou Monaco pouvaient l’intéresser en France, il ne voyait pas d’autres clubs français bouger»
« Il était à Milan et trois heures après, il était à l’OM. Parce que l’OM a vu partir Adrien Rabiot et a eu le besoin de se rassurer défensivement et donc l’opportunité de marché avec Pavard s’est retrouvée être une formidable opportunité de dernier jour. Et tout s’est accordé comme par magie, la magie du mercato. Parfois cela déraille, mais là avec Pavard, tout a fonctionné en quelques heures », ajoute Thibaud Vézirian.