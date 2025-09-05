Un joueur attend une offre du PSG… et signe à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif jusqu'à la dernière minute du mercato, l'OM a notamment réussi à obtenir le prêt de Benjamin Pavard assorti d'une option d'achat estimée à 15M€. Une arrivée bouclée dans l'urgence après le départ d'Adrien Rabiot. Et pourtant, un peu plus tôt dans le mercato, l'international français se serait bien vu du côté du PSG ou de l'AS Monaco.

Prêté à l'OM dans les dernières heures du mercato, Benjamin Pavard ne pensait pas bouger de l'Inter Milan cet été. A tel point que selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian, l'international français ne se voyait pas ailleurs qu'au PSG ou à l'AS Monaco cet été, les deux seuls clubs français susceptibles de bouger.

Pavard intéressé par le PSG avant l'OM ? « Que s’est-il passé avec Benjamin Pavard ? D’après les informations proches de lui, trois jours avant la deadline du mercato, il se voyait finalement rester à l’Inter Milan. Et si Paris ou Monaco pouvaient l’intéresser en France, il ne voyait pas d’autres clubs français bouger. Et finalement, l’OM a toqué la porte, et tout s’est fait en quelques heures », raconte-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.