Un joueur «de classe mondiale» : Le cadeau du PSG à Guardiola !

Alors que Luis Enrique et le PSG n’en voulaient plus, Joe Hart s’est réjoui d’avoir vu Gianluigi Donnarumma rejoindre son ancien club, Manchester City. S’il croît beaucoup en James Trafford, l’ancien international anglais estime que Pep Guardiola veut quelqu’un de classe mondiale dans ses cages et que les Citizens ne pouvaient pas laisser passer l’occasion de recruter l’Italien.

Poussé vers la sortie par le PSG à un an de la fin de son contrat et alors qu’il a vu Lucas Chevalier débarquer en provenance du LOSC, Gianluigi Donnarumma a rebondi du côté de Manchester City, où il évoluera désormais sous les ordres de Pep Guardiola. Si le technicien espagnol, comme Luis Enrique, apprécie les gardiens avec un très bon jeu au pied, ce qui a souvent été reproché à l’international italien, Joe Hart considère au contraire qu’il est très doué dans ce domaine.

« Il est doué avec ses pieds. Il est plus que doué » « Il est doué avec ses pieds. Il est plus que doué. Je l'ai vu jouer sous pression et je l'ai vu jouer depuis l'âge de 16 ans. C'était un garçon capable de garder son sang-froid pour Milan, puis il est parti au Paris Saint-Germain et leur a fait remporter leur première Ligue des champions. Je suis également un grand fan de James Trafford, je suis vraiment ravi de ce qu'il a accompli et de son retour à Manchester City. Je pense que c'est une décision très positive, mais pourquoi ne pas recruter quelqu'un comme Donnarumma qui peut vous faire gagner des matchs ? », a confié l’ancien gardien de Manchester City au micro de la BBC.