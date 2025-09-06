Grosse signature de dernière minute, l'OM tente le coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un été très mouvementé, l'OM n'a peut-être pas fini son mercato. En plus de certains départs toujours espérés, le club phocéen a la possibilité de recruter un joker, soit par le biais d'un transfert ou un prêt négociés avec un club français, soit en attirant un joueur libre. Dans cette optique, il y aurait des discussions avec un certain Hakim Ziyech.

Très actif durant le mercato estival, l'OM a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs et semble toujours actif ces dernières heures. Il faut dire que la direction marseillaise souhaite se séparer de certains joueurs à l'image de Neal Maupay ou encore Amine Harit qui auraient des touches en Grèce, en Turquie ou en Arabie Saoudite, là où le mercato est encore ouvert.

L'OM discute avec Ziyech ? Dans le même temps, l'OM a également la possibilité de recruter un joker, soit en le recrutant dans un club français, soit en signant un joueur libre. Dans cette optique, le club phocéen suivrait la situation d'Hakim Ziyech d'après les informations du média marocain Les Lions de l'Atlas, qui ajoute que la concurrence est rude dans ce dossier puisque Elche, le Séville FC, le LOSC ou encore Benfica sont également dans le coup.