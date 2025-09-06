Transfert magique, l’OM boucle un transfert en quelques heures !

En feu durant tout l’été, l’OM aura bouclé son mercato en apothéose par l’arrivée de quatre nouveaux joueurs, dont Benjamin Pavard, prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat avoisinant les 15M€. Un dossier bouclé en seulement quelques heures et pour lequel tout s’est parfaitement aligné.
En quête d'un nouveau patron pour son secteur défensif, l'OM a obtenu le prêt de Benjamin Pavard dans les derniers instants du mercato. Un dossier réglé en seulement quelques heures, «comme par magie», comme le révèle le journaliste Thibaud Vézirian qui rappelle que seulement quelques jours avant la fermeture du mercato, ce dossier était loin d'être réglé.
«En une nuit tout peut basculer sur le mercato»
« En une nuit tout peut basculer sur le mercato. Benjamin Pavard, c’est une opportunité de marché formidable pour l’OM, qui laisse partir, pour un salaire a peu près similaire, Adrien Rabiot, et qui fait venir un autre international français, champion du monde 2018 et défenseur ultra-fiable », s’enflamme le journaliste sur sa chaîne YouTube, avant d’en rajouter une couche.
«Tout s’est accordé comme par magie, la magie du mercato»
« Que s’est-il passé avec Benjamin Pavard ? D’après les informations proches de lui, trois jours avant la deadline du mercato, il se voyait finalement rester à l’Inter Milan. Et si Paris ou Monaco pouvaient l’intéresser en France, il ne voyait pas d’autres clubs français bouger. Et finalement, l’OM a toqué la porte, et tout s’est fait en quelques heures. Il était à Milan et trois heures après, il était à l’OM. Parce que l’OM a vu partir Adrien Rabiot et a eu le besoin de se rassurer défensivement et donc l’opportunité de marché avec Pavard s’est retrouvée être une formidable opportunité de dernier jour. Et tout s’est accordé comme par magie, la magie du mercato. Parfois cela déraille, mais là avec Pavard, tout a fonctionné en quelques heures », ajoute Thibaud Vézirian.