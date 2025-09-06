Transfert magique, l’OM boucle un transfert en quelques heures !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En feu durant tout l’été, l’OM aura bouclé son mercato en apothéose par l’arrivée de quatre nouveaux joueurs, dont Benjamin Pavard, prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat avoisinant les 15M€. Un dossier bouclé en seulement quelques heures et pour lequel tout s’est parfaitement aligné.

En quête d'un nouveau patron pour son secteur défensif, l'OM a obtenu le prêt de Benjamin Pavard dans les derniers instants du mercato. Un dossier réglé en seulement quelques heures, «comme par magie», comme le révèle le journaliste Thibaud Vézirian qui rappelle que seulement quelques jours avant la fermeture du mercato, ce dossier était loin d'être réglé.

«En une nuit tout peut basculer sur le mercato» « En une nuit tout peut basculer sur le mercato. Benjamin Pavard, c’est une opportunité de marché formidable pour l’OM, qui laisse partir, pour un salaire a peu près similaire, Adrien Rabiot, et qui fait venir un autre international français, champion du monde 2018 et défenseur ultra-fiable », s’enflamme le journaliste sur sa chaîne YouTube, avant d’en rajouter une couche.