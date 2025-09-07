Malaise au PSG : Le clan Deschamps répond cash !

Alexis Brunet

Vendredi, lors du match entre l’Ukraine et la France, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont tous les deux sortis sur blessure. Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG, qui s’est montré très critique envers les choix de Didier Deschamps. Cela ne devrait pas arranger les relations entre Luis Enrique et le sélectionneur des Bleus, qui seraient très froides, bien que l’entourage du champion du monde 1998 affirme le contraire.

Pendant plusieurs semaines, le PSG va devoir faire sans deux de ses stars. Malheureusement, lors du match de l’équipe de France contre l’Ukraine, Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont blessés et cela s'annonce sérieux. L’ancien Barcelonais devrait manquer entre six et huit semaines de compétitions et cela devrait être entre trois et quatre pour son jeune coéquipier.

Le PSG est furieux contre Didier Deschamps Forcément, ce double coup dur a rendu furieux le PSG. Le club de la capitale est très en colère contre Didier Deschamps et son staff médical, à qui il avait préconisé de ne pas faire jouer Ousmane Dembélé, qui était déjà sorti blessé contre Toulouse. Visiblement, le sélectionneur des Bleus n’a donc pas porté attention à cet avertissement et cela a eu les conséquences que l’on connaît.