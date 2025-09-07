«P*tain ! J’hallucine !» : Lizarazu fait exploser Margotton, l’improbable embrouille avant le direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Complices à l’écran, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu le sont également avant de prendre l’antenne sur TF1. Dans une séquence dévoilée ce dimanche dans l’émission Téléfoot, les deux commentateurs ont été vus en train de se chamailler quelques minutes avant le début du match entre la France et l’Ukraine.

Depuis 2016, et son arrivée sur TF1, Grégoire Margotton forme un duo fusionnel avec Bixente Lizarazu. Une complicité qui se ressent à l’écran et qui se prolonge à la vie. « Je trouve que c'est important de bien se connaître et de parler de la vie. Après les matchs, j’insiste pour qu’on aille manger, boire une petite bière et refaire le monde », expliquait en 2024 l’ancien joueur du Bayern Munich auprès de Télé-Loisirs.

L’amusante séquence entre Margotton et Lizarazu Et dans une séquence dévoilée ce dimanche dans Téléfoot, on a pu constater que Bixente Lizarazu pouvait également se montrer taquin avant les matches. Vendredi, alors que les Bleus se préparaient à affronter l’Ukraine, le champion du monde 1998 a malencontreusement renverser de l’eau sur la table des commentateurs, et donc sur le cahier de Grégoire Margotton, très agacé. « P*tain ! J’hallucine ! », a lancé l’ancien journaliste de Canal+, hallucinant dans la foulée en voyant son complice s’emparer de son sac pour essayer : « Non mais je rêve ! C’est mon sac ! T’es chez toi partout, toi ! »