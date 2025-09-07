«Va te faire cuire le c*l» : Le craquage de Pierre Ménès en pleine polémique !

Pierre Ménès n’échappe pas aux critiques après avoir pris la parole sur le média d’extrême droite TVLibertés pour évoquer l’expérience vécue par son fils au sein du club de football de Torcy. Sur X, certains internautes n’ont pas manqué de rappeler les récentes affaires dans lesquelles l’ancien journaliste de L’Équipe a été impliqué, de quoi fortement agacer ce dernier.
Les récents propos tenus par Pierre Ménès sur la chaîne YouTube TVLibertés n’en finissent plus de faire parler. « C’est la réalité du football en Île-de-France, et du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d’honneur en région parisienne, vous verrez qu’il y a en général un blanc sur le terrain. Il est gardien de but ou arrière droit, a notamment confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club après avoir raconté une expérience vécue par son fils au club de Torcy. Regardez l’équipe de France, aujourd’hui il y a onze noirs. »
La procureure de la République saisie
Sur X, les déclarations de Pierre Ménès ont déclenché une vague d’indignation. La députée insoumise Ersilia Soudais a quant à elle saisi la procureure de la République afin de « prendre toutes les dispositions nécessaires pour établir les faits de diffamation raciste et les porter à la justice ». « En plus d'être un agresseur sexuel, Pierre Ménès est raciste. Étrangement, il ne réserve ses propos honteux qu'aux plateaux télé. Allez dire ça en face des joueurs », a-t-elle écrit sur le réseau social.
« Tu veux prouver quoi c*nnard »
D’autres anonymes n’ont pas manqué de rappeler à Pierre Ménès ses antécédents avec la justice, avec une condamnation en avril 2023 pour une agression sexuelle sur une vendeuse en 2018. « Pour avoir enlacé des mains pauvre c*n », s'est défendu l’ex-journaliste de L’Équipe sur X en réponse à un internaute. « Non j’assume effectivement pas d’avoir été condamné à 2 mois avec sursis pour avoir enlacé des mains. (…) Et tu veux prouver quoi c*nnard, a-t-il ajouté. Excuse moi d’avoir été innocenté pauvre m*rde ». Pierre Ménès avait été relaxé dans deux autres affaires, sur une autre vendeuse en 2018 et sur une hôtesse du Parc des Princes, en 2021.
« Et oui la justice est assez mauvaise dans le traitement des VSS (violences sexistes et sexuelles) comme le rappelle encore une fois la nouvelle condamnation par la CEDH… En attendant tu n'as pas été innocenté de ma totalité et tu restes bien un agresseur sexuel », a répliqué l’internaute, de quoi fortement agacé l’ancien acolyte de Hervé Mathoux : « Allez va te faire cuire le c*l ». Selon Les Jours, Pierre Ménès reste visé par une enquête préliminaire du parquet de Nanterre pour des faits présumés de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle.