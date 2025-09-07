«Va te faire cuire le c*l» : Le craquage de Pierre Ménès en pleine polémique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre Ménès n’échappe pas aux critiques après avoir pris la parole sur le média d’extrême droite TVLibertés pour évoquer l’expérience vécue par son fils au sein du club de football de Torcy. Sur X, certains internautes n’ont pas manqué de rappeler les récentes affaires dans lesquelles l’ancien journaliste de L’Équipe a été impliqué, de quoi fortement agacer ce dernier.

Les récents propos tenus par Pierre Ménès sur la chaîne YouTube TVLibertés n’en finissent plus de faire parler. « C’est la réalité du football en Île-de-France, et du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d’honneur en région parisienne, vous verrez qu’il y a en général un blanc sur le terrain. Il est gardien de but ou arrière droit, a notamment confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club après avoir raconté une expérience vécue par son fils au club de Torcy. Regardez l’équipe de France, aujourd’hui il y a onze noirs. »

La procureure de la République saisie Sur X, les déclarations de Pierre Ménès ont déclenché une vague d’indignation. La députée insoumise Ersilia Soudais a quant à elle saisi la procureure de la République afin de « prendre toutes les dispositions nécessaires pour établir les faits de diffamation raciste et les porter à la justice ». « En plus d'être un agresseur sexuel, Pierre Ménès est raciste. Étrangement, il ne réserve ses propos honteux qu'aux plateaux télé. Allez dire ça en face des joueurs », a-t-elle écrit sur le réseau social.