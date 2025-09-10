Départ de l'OM : Adrien Rabiot sort enfin du silence !

Axel Cornic

Depuis la bagarre de Rennes, point de départ de l’énorme polémique qui a débouché sur son départ, Adrien Rabiot s’est emmuré dans le silence en laissant plutôt parler ses proches. Mais pour la première fois, l’ancien de l’Olympique de Marseille a pris la parole, alors qu’il pourrait bientôt faire ses débuts avec son nouveau club de l’AC Milan.

C’est la grosse bombe de l’été marseillais. Considéré comme l’un des piliers de l’équipe, Adrien Rabiot a totalement rompu avec l’OM, qui l’a placé sur la liste des transferts. Ainsi, l’international français a quitté le club moins d’un an après sa signature, pour retrouver son ancien mentor Massimiliano Allegri du côté de l’AC Milan.

« Avant de commencer ma nouvelle aventure à Milan je voulais vous adresser un message » Pour la première fois depuis le début de cette affaire, Rabiot s’est exprimé, en publiant un long message sur son compte Instagram officiel. « Chers supporters marseillais, avant de commencer ma nouvelle aventure à Milan je voulais vous adresser un message. Depuis le 1er jour où je suis arrivé à Marignane, vous n’avez pas attaché d’importance à mon passé parisien, et m’avez tout de suite adopté en tant que Marseillais, et ce jusqu’à mon départ. Durant toute la saison vous m’avez encouragé, accompagné, porté, applaudi… vous avez été d’un soutien sans faille » a écrit le milieu de terrain.