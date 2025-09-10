Départ d’Adrien Rabiot : L’OM a signé un joueur «important»

Le départ d’Adrien Rabiot pour l’AC Milan après son altercation avec Jonathan Rowe a marqué un tournant estival pour l’OM. Privé d’un cadre, le club phocéen a réagi en attirant Benjamin Pavard, autre international français au pedigree européen solide. Une jolie prise selon Marc Libbra, ancien membre de l'équipe marseillaise.
L’été olympien a été marqué par un coup dur : le départ d’Adrien Rabiot. En quittant l'OM pour rejoindre l’AC Milan, le milieu de terrain a laissé un vide considérable dans l’effectif. Pilier de l’équipe et habitué des grands rendez-vous, Rabiot avait su s’imposer comme l’un des hommes forts de la saison dernière, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions.
Un lourd départ pour l'OM
Mais selon Marc Libbra, l’arrivée de Benjamin Pavard permet à l’OM de compenser, au moins en partie, cette perte majeure. Champion du monde en 2018, le défenseur a été prêté par l'Inter jusqu'à la fin de la saison.
Rabiot a été oublié ?
« S’il a perdu son meilleur joueur et une valeur sûre en Ligue des champions avec le départ de Rabiot, l’OM a recruté un joueur important avec Pavard. L’Inter a d’ailleurs fait des pieds et des mains pour qu’il joue la finale de la Ligue des champions alors qu’il était blessé. Il a de la bouteille et on doit s’appuyer sur lui, il sait comment ça se passe en Ligue 1 » a confié Libbra dans les colonnes de La Provence.