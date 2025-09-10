Départ d’Adrien Rabiot : L’OM a signé un joueur «important»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ d’Adrien Rabiot pour l’AC Milan après son altercation avec Jonathan Rowe a marqué un tournant estival pour l’OM. Privé d’un cadre, le club phocéen a réagi en attirant Benjamin Pavard, autre international français au pedigree européen solide. Une jolie prise selon Marc Libbra, ancien membre de l'équipe marseillaise.

L’été olympien a été marqué par un coup dur : le départ d’Adrien Rabiot. En quittant l'OM pour rejoindre l’AC Milan, le milieu de terrain a laissé un vide considérable dans l’effectif. Pilier de l’équipe et habitué des grands rendez-vous, Rabiot avait su s’imposer comme l’un des hommes forts de la saison dernière, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions.

Un lourd départ pour l'OM Mais selon Marc Libbra, l’arrivée de Benjamin Pavard permet à l’OM de compenser, au moins en partie, cette perte majeure. Champion du monde en 2018, le défenseur a été prêté par l'Inter jusqu'à la fin de la saison.