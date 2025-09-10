Transfert : «Il sera déjà parti», l’annonce qui va rendre fou l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a fini par recruter Benjamin Pavard et Nayef Aguerd en fin de mercato, l’OM a longtemps essayé de s’attacher les services de Joel Ordóñez. Un dossier dans lequel la direction olympienne a dû faire face à des négociations difficiles avec le Club Bruges. S’il n’est pas parti cet été, l’international équatorien pourrait en revanche le faire avant le début de la prochaine Coupe du monde.

Comme expliqué par le journaliste Romain Molina, l’OM s’est fait « baladé » pendant un long moment par le Club Bruges dans le dossier Joel Ordóñez. Un premier accord avait été trouvé pour un transfert à environ 25M€, mais à chaque fois, la formation belge réclamait finalement une offre supérieure pour accepter de se séparer du défenseur âgé de 21 ans, espérant une proposition importante en provenance de la Premier League : « Bruges va faire attendre l’OM et les manipuler. À chaque fois ils acceptent, et puis ils veulent plus. »

Ordóñez transféré avant la Coupe du monde 2026 ? « En même temps il y avait l’Arabie Saoudite et eux ils espéraient une grosse offre de Premier League à 40 ou 50 millions », a ajouté Romain Molina et justement, cette fameuse offre pourrait finir par arriver l’été prochain. D’après les informations du journaliste de TBR Football Graeme Bailey, plusieurs équipes de Premier League ont envoyé des recruteurs pour observer Joel Ordóñez lors de la victoire de l’Equateur face à l’Argentine (1-0) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, compétition avant laquelle il devrait avoir quitté le Club Bruges.