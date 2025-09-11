Transfert historique à l’OM : Le rendez-vous pris pour 2026 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Priorité défensive de l’OM à la fin du mercato estival, Joel Ordóñez est finalement resté du côté du Club Bruges, réclamant une importante somme d’argent à la formation phocéenne. Le transfert du défenseur équatorien en 2026 semble désormais inéluctable, mais l’OM fera face à une importante concurrence à l’avenir...

Jusqu’au bout, l’Olympique de Marseille a tenté d’arracher la signature de Joel Ordóñez, qui aurait bien pu devenir le défenseur le plus cher de l’histoire du club si Bruges ne s’était pas rétracté. Alors que Pablo Longoria était prêt à verser les 30M€ réclamés initialement, la formation belge était ensuite revenue sur sa position, sans flancher jusqu’au terme du mercato estival. « Il y a un premier accord, à 25 millions et quelques. Et en fait, Bruges va à chaque fois augmenter les offres. Bruges va faire attendre l’OM et les manipuler. À chaque fois ils acceptent, et puis ils veulent plus », a récemment révélé le journaliste Romain Molina sur YouTube. Malgré son forcing pour partir, Joel Ordóñez est donc resté au Club Bruges.

L’Inter vise Joel Ordóñez, comme la Premier League Et pour l’OM, le dossier Joel Ordóñez pourrait rapidement devenir hors de portée compte tenu de l’importante concurrence. Selon les informations divulguées par le journaliste Fabrizio Romano, l’Inter Milan a d’ores et déjà coché son nom pour le mercato estival de 2026, un intérêt qui s’ajoute à ceux de plusieurs pensionnaires de Premier League.