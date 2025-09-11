Transfert historique à l’OM : Le rendez-vous pris pour 2026 !

Priorité défensive de l’OM à la fin du mercato estival, Joel Ordóñez est finalement resté du côté du Club Bruges, réclamant une importante somme d’argent à la formation phocéenne. Le transfert du défenseur équatorien en 2026 semble désormais inéluctable, mais l’OM fera face à une importante concurrence à l’avenir...
Jusqu’au bout, l’Olympique de Marseille a tenté d’arracher la signature de Joel Ordóñez, qui aurait bien pu devenir le défenseur le plus cher de l’histoire du club si Bruges ne s’était pas rétracté. Alors que Pablo Longoria était prêt à verser les 30M€ réclamés initialement, la formation belge était ensuite revenue sur sa position, sans flancher jusqu’au terme du mercato estival. « Il y a un premier accord, à 25 millions et quelques. Et en fait, Bruges va à chaque fois augmenter les offres. Bruges va faire attendre l’OM et les manipuler. À chaque fois ils acceptent, et puis ils veulent plus », a récemment révélé le journaliste Romain Molina sur YouTube. Malgré son forcing pour partir, Joel Ordóñez est donc resté au Club Bruges.
L’Inter vise Joel Ordóñez, comme la Premier League
Et pour l’OM, le dossier Joel Ordóñez pourrait rapidement devenir hors de portée compte tenu de l’importante concurrence. Selon les informations divulguées par le journaliste Fabrizio Romano, l’Inter Milan a d’ores et déjà coché son nom pour le mercato estival de 2026, un intérêt qui s’ajoute à ceux de plusieurs pensionnaires de Premier League.
« On peut supposer sans risque qu'il quittera le Club Bruges en 2026 »
« On peut supposer sans risque qu'il quittera le Club Bruges en 2026, affirmait dernièrement le journaliste Graeme Bailey. Il participera à la phase finale de la Coupe du monde l'été prochain, et d'après ce que j'ai entendu, il est presque certain qu'il sera déjà parti avant cela. Chelsea et Aston Villa admirent tous deux Ordóñez depuis longtemps, il n'est donc pas surprenant qu'ils aient envoyé des recruteurs pour suivre ses progrès. »