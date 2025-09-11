Il quitte Paris pour l’OM : Rabiot le fait signer, c’est une surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fin du mercato estival a été totalement folle pour l’OM qui en l’espace de quelques heures a bouclé quatre recrues dont le champion du monde Benjamin Pavard. C’est en région parisienne à Clairefontaine que Pavard a accepté de signer à Marseille qu’il a rejoint de Paris mercredi. Une opération validée… par Adrien Rabiot !

Le dimanche 31 août, William Saliba se blessait à la cheville dès le début du match opposant Liverpool à Arsenal (1-0). Une durée d’indisponibilité de 3 à 4 semaines était annoncée par le club anglais, obligeant Didier Deschamps à revoir ses plans pour les matchs contre l’Ukraine (2-0) et l’Islande (2-1) comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Pavard arrive à Clairefontaine en tant que joueur de l’Inter et repart comme recrue de l’OM Le sélectionneur de l’équipe de France appelait Benjamin Pavard à la rescousse suite au forfait de William Saliba. C’est au château de Clairefontaine que le joueur de l’Inter a accepté de signer à l’OM en prêt avec une option d’achat de 15M€ après avoir été conforté dans son choix par… Adrien Rabiot.