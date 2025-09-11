AccueilOM

Il quitte Paris pour l’OM : Rabiot le fait signer, c’est une surprise !

La fin du mercato estival a été totalement folle pour l’OM qui en l’espace de quelques heures a bouclé quatre recrues dont le champion du monde Benjamin Pavard. C’est en région parisienne à Clairefontaine que Pavard a accepté de signer à Marseille qu’il a rejoint de Paris mercredi. Une opération validée… par Adrien Rabiot !

Le dimanche 31 août, William Saliba se blessait à la cheville dès le début du match opposant Liverpool à Arsenal (1-0). Une durée d’indisponibilité de 3 à 4 semaines était annoncée par le club anglais, obligeant Didier Deschamps à revoir ses plans pour les matchs contre l’Ukraine (2-0) et l’Islande (2-1) comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Pavard arrive à Clairefontaine en tant que joueur de l’Inter et repart comme recrue de l’OM

Le sélectionneur de l’équipe de France appelait Benjamin Pavard à la rescousse suite au forfait de William Saliba. C’est au château de Clairefontaine que le joueur de l’Inter a accepté de signer à l’OM en prêt avec une option d’achat de 15M€ après avoir été conforté dans son choix par… Adrien Rabiot.

«Il m'a conforté dans mon choix»

« Tout ce qu'il m'a dit sur Marseille, c'est que du positif. Il est très heureux de ma signature. Il m'a dit que les supporters étaient incroyables, que c'était quelque chose à faire. Il m'a dit que du bien du club, il m'a conforté dans mon choix même si je connaissais un peu la ville avant de signer ». a confié Benjamin Pavard en conférence de presse rapportée par RMC Sport ce jeudi. Et pourtant, Adrien Rabiot et l’OM ne s’étaient pas quittés bons amis après son éviction pour bagarre…

