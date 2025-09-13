Barcola - PSG : Discussions confirmées sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison prometteur, Bradley Barcola va avoir un rôle encore plus important dans les prochaines semaines au PSG compte tenu des blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. En parallèle, des discussions vont débuter pour sa prolongation de contrat à Paris.

Barré par la concurrence de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, Bradley Bacola est souvent apparu comme le quatrième homme du secteur offensif du PSG. Cependant, cela ne l'empêche pas de briller et d'être l'auteur d'un début de saison très prometteur. D'ailleurs, l'ancien ailier de l'OL va avoir un rôle très important dans les prochaines semaines avec les blessures de Dembélé et Doué. Et d'après le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, des discussions pour une prolongation vont bientôt débuter.

Le PSG veut prolonger Barcola « Des discussions vont commencer. Comme pour tous les joueurs à qui il reste trois ans de contrat et qui ont déjà fait deux ans au club, il y a une possibilité de prolonger. En tout cas, il y a un contrat qui va lui être proposé, comme c'était le cas pour Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes la saison passée. Maintenant, ce contrat-là n'est pas signé », assure-t-il au micro de l'After Paris, le podcast de RMC, avant d'en rajouter une couche.