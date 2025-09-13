Ousmane Dembélé : Panique au PSG !

Pierrick Levallet

La trêve internationale a fait des dégâts au PSG, notamment avec la blessure d’Ousmane Dembélé. L’attaquant de 28 ans va manquer entre six et huit semaines de compétition. Cela susciterait une vive inquiétude au sein du staff parisien, qui se montrerait désormais particulièrement vigilant pour le reste du groupe de Luis Enrique.

La trêve internationale n’a pas réussi au PSG. Le club de la capitale a notamment perdu Ousmane Dembélé, sorti sur blessure avec l’équipe de France contre l’Ukraine. Le constat est sans appel pour l’attaquant de 28 ans, qui devrait manquer entre six et huit semaines de compétition. Les Rouge-et-Bleu devront donc faire sans leur joueur vedette pour les matchs contre l’Atalanta (17 septembre) et l’OM (21 septembre).

La blessure de Dembélé sème un vent de panique au PSG Comme le rapporte Le Parisien, cela susciterait ainsi une vive inquiétude dans le staff du PSG, qui se montrerait désormais particulièrement vigilant pour le reste du groupe. Luis Enrique ferait notamment très attention à sa rotation pour garder ses principaux cadres en forme pour les matchs importants. Le coach espagnol devrait d’ailleurs prendre une décision ce samedi matin pour son onze contre le RC Lens ce dimanche.