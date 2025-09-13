PSG : Un attaquant débarque, un quatuor de folie annoncé ?

Randal Kolo Muani poursuit son tour d’Europe. Après une étape mitigée à la Juventus, l’attaquant français a été prêté par le PSG à Tottenham pour la saison. À 26 ans, il découvre la Premier League avec l’ambition de retrouver son meilleur niveau sous les ordres du nouvel entraîneur des Spurs, Thomas Frank, qui a plusieurs plans pour lui.
Frank va devoir trancher
Ravi de pouvoir compter sur l'attaquant du PSG, Frank souhaite exploiter la polyvalence du Français, capable de jouer à la fois en pointe et sur les ailes gauche et droite. Le joueur pourra donc occuper plusieurs rôles dans le dispositif des Spurs, selon les besoins tactiques. Cette flexibilité est appréciée par l’encadrement technique, qui cherche à adapter son attaque en fonction des adversaires.
De gros projets pour Kolo Muani
Journaliste pour TBR Football, Graeme Biley a donné des précisions sur l’utilisation possible de Kolo Muani : « On m’a dit qu’il est arrivé avec Frank assez ouvert d’esprit. Je pense qu’il apprécie le fait que Richarlison, Johnson, Kolo Muani et même Tel puissent jouer à la fois ensemble. On pourrait donc voir Richarlison et Kolo Muani sur les ailes, avec Johnson dans l’axe, c’est sûr. Personnellement, je pense que Kolo Muani jouera plusieurs rôles » a-t-il confié, alors que Tottenham défie West Ham ce samedi.