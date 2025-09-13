PSG : Un attaquant débarque, un quatuor de folie annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Randal Kolo Muani poursuit son tour d’Europe. Après une étape mitigée à la Juventus, l’attaquant français a été prêté par le PSG à Tottenham pour la saison. À 26 ans, il découvre la Premier League avec l’ambition de retrouver son meilleur niveau sous les ordres du nouvel entraîneur des Spurs, Thomas Frank, qui a plusieurs plans pour lui.

Frank va devoir trancher Ravi de pouvoir compter sur l'attaquant du PSG, Frank souhaite exploiter la polyvalence du Français, capable de jouer à la fois en pointe et sur les ailes gauche et droite. Le joueur pourra donc occuper plusieurs rôles dans le dispositif des Spurs, selon les besoins tactiques. Cette flexibilité est appréciée par l’encadrement technique, qui cherche à adapter son attaque en fonction des adversaires.