PSG : Vitinha remplacé, Luis Enrique prépare une énorme surprise !

Pierrick Levallet

Pour la réception du RC Lens ce dimanche, le PSG devrait faire tourner. Le club de la capitale va chercher à préserver ses cadres pour les grandes échéances à venir. Vitinha pourrait ainsi débuter sur le banc contre les Sang-et-Or. Et Luis Enrique pourrait faire un choix très surprenant pour remplacer l’international portugais devant la défense.

La trêve internationale étant terminée, le PSG va reprendre du service ce dimanche en Ligue 1. Avant d’affronter l’Atalanta (17 septembre) et l’OM (21 septembre, le club de la capitale reçoit le RC Lens au Parc des Princes. À cette occasion, Luis Enrique devrait faire tourner afin de préserver ses cadres pour les grandes échéances à venir.

Le PSG va faire tourner contre le RC Lens Le coach espagnol devrait notamment miser sur les habituels remplaçants pour affronter les Sang-et-Or. Des joueurs comme Kang-In Lee devraient ainsi avoir une chance de se montrer ce dimanche. Le Sud-Coréen postule naturellement pour une place en attaque en l’absence d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué.