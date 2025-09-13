Clash avec le PSG - Dembélé : le message du boss qui va faire parler !

Ousmane Dembélé manquera plusieurs semaines de compétition après une blessure contractée lors de la dernière trêve internationale. Le PSG, déjà préoccupé par l’état physique de son attaquant, a vu la polémique enfler autour de la gestion médicale des joueurs en sélection. Dans ce contexte, Nasser Al-Khelaïfi a adressé un message qui devrait faire parler.
L’annonce est tombée comme un coup de massue pour le PSG : Ousmane Dembélé, déjà touché avant la dernière trêve internationale, s'est blessé durant la trêve internationale. Il sera absent entre six et huit semaines. Cette situation a suscité un malaise, relançant les interrogations sur la communication entre les staffs médicaux des clubs et ceux des sélections nationales.
La tension est à son comble
Interrogé en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a livré son ressenti sur la décision de Didier Deschamps de faire jouer Dembélé face à l'Ukraine. « Rien de ce que je peux dire ici, de positif ou de négatif, n'améliorera la santé des joueurs blessés. Pour moi, en tant qu’entraîneur, pour mon staff, la direction sportive, la chose la plus importante, c’est la santé des joueurs. On reste concentré sur ça. Je n’ai rien à ajouter » a confié froidement le coach du PSG.
Al-Khelaïfi s'adresse à la Fédération espagnole
C’est dans ce climat tendu que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a pris la parole à travers une lettre adressée à la Fédération espagnole. Le dirigeant qatari y a exprimé sa gratitude pour la gestion du cas Fabián Ruiz, laissé au repos durant la trêve. « Au nom du PSG, je souhaite sincèrement vous remercier pour l'excellente attention accordée à notre joueur Fabián Ruiz (…) « Nous apprécions le professionnalisme et l'expertise médicale de l'équipe nationale qui a permis à Fabián de revenir dans notre club pendant la pause pour blessure. Comme vous le savez, nous sommes très fiers lorsque nos joueurs représentent leur sélection nationale et nous attendons avec impatience de voir Fabian performer à son plus haut niveau avec sa sélection, mais aussi avec le PSG » peut-on lire dans une lettre publiée par la Cadena COPE. Peu probable que les Bleus reçoivent une telle attention.