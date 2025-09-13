Clash avec le PSG - Dembélé : le message du boss qui va faire parler !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ousmane Dembélé manquera plusieurs semaines de compétition après une blessure contractée lors de la dernière trêve internationale. Le PSG, déjà préoccupé par l’état physique de son attaquant, a vu la polémique enfler autour de la gestion médicale des joueurs en sélection. Dans ce contexte, Nasser Al-Khelaïfi a adressé un message qui devrait faire parler.

L’annonce est tombée comme un coup de massue pour le PSG : Ousmane Dembélé, déjà touché avant la dernière trêve internationale, s'est blessé durant la trêve internationale. Il sera absent entre six et huit semaines. Cette situation a suscité un malaise, relançant les interrogations sur la communication entre les staffs médicaux des clubs et ceux des sélections nationales.

La tension est à son comble Interrogé en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a livré son ressenti sur la décision de Didier Deschamps de faire jouer Dembélé face à l'Ukraine. « Rien de ce que je peux dire ici, de positif ou de négatif, n'améliorera la santé des joueurs blessés. Pour moi, en tant qu’entraîneur, pour mon staff, la direction sportive, la chose la plus importante, c’est la santé des joueurs. On reste concentré sur ça. Je n’ai rien à ajouter » a confié froidement le coach du PSG.