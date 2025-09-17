«Des changements dans tous les sens», l’OM imite le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour son entrée en lice, l'OM s'est incliné sur la pelouse du Real Madrid (2-1). Après le coup sifflet final, Daniel Riolo a tenté d'analysé cette rencontre et la performance de Roberto de Zerbi. Selon le journaliste, le club marseillais ne s'est pas montré assez conquérant après le carton rouge reçu par Dani Carvajal.

L’OM est passé proche d’un exploit à Madrid. En supériorité numérique durant la dernière demi-heure, le club marseillais pensait repartir avec un bon résultat de la capitale espagnole. Mais les hommes de Roberto de Zerbi se sont inclinés après un deuxième penalty inscrit par Kylian Mbappé. Après la rencontre, la frustration était grande pour l’OM, mais aussi pour Roberto de Zerbi.

« Il faut accélérer » Selon Daniel Riolo, le coach de l’OM s’est quelque peu endormi, alors même que son équipe était en supériorité numérique. « De Zerbi ? Je comprends ce qu’il veut faire. Mais à un moment, il faut accélérer. C'était un petit peu le jeu du PSG avant que Luis Enrique change. C’était le jeu du début de la saison dernière du PSG, on garde le ballon, on essaie de jouer propre, il y a des changements dans tous les sens... Mais à quel moment tu passes la seconde ? » a confié le journaliste.