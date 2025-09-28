Dembélé - PSG : La scène hallucinante avec Nicolas Sarkozy !

Axel Cornic

Ce samedi soir, le Parc des Princes avait vêtu son habit de lumière pour célébrer Ousmane Dembélé, Luis Enrique et l’équipe qui a remporté la Ligue des Champions. Des nombreuses personnalités étaient présentes et c’est notamment le cas de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République et fervent supporter du Paris Saint-Germain.

Si le PSG a retrouvé la victoire en Ligue 1, lors du match face à Auxerre (2-0), le vrai spectacle était après. Une cérémonie a en effet été organisée pour célébrer les trophées reçus par Ousmane Dembélé et Luis Enrique au Ballon d’Or 2025, mais également celui pour l’équipe de l’année. Et il y avait du beau monde en tribunes...

« Je reconnais Nicolas Sarkozy et je le dis à ma consœur » On a notamment pu voir Nicolas Sarkozy, qui est un habitué du Parc des Princes. Mais pas au point de connaitre les proches des joueurs du PSG, comme l’a raconté Guy Sitruk, qui faisait office de syndic de l’Union des journalistes de sport. « Je vois cette personne de dos, je reconnais Nicolas Sarkozy et je le dis à ma consœur Massiré Coréa » a expliqué le journaliste.