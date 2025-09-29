Grosse souffrance, c’est la panique au PSG !

Depuis le début de la saison, le PSG n’est clairement pas épargné par les blessures. De nombreux joueurs ont connu des pépins physiques et petit à petit, la panique commence à gagner les rangs du vestiaire. Avec une semaine d’entraînement dans les jambes cet été, plusieurs joueurs parisiens craignaient déjà un tel scénario.
Une véritable hécatombe. En ce début de saison, le PSG connaît plusieurs blessés. Si mercredi soir, le club parisien se déplace sur la pelouse du FC Barcelone pour son premier gros choc de la saison, l’effectif de Luis Enrique se retrouve déjà dans un piteux état.
Plusieurs blessés au PSG
Le Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, Fabian Ruiz, Marquinhos, Senny Mayulu, Bradley Barcola, ou encore Khvicha Kvaratskhelia ont tous connu des pépins physiques en ce début de saison. Le résultat sans doute, d’une saison 2024-2025 à rallonge, et qui n’a permis au PSG que de bénéficier d’une semaine d’entraînement cet été avant de reprendre.
Les joueurs redoutaient ce scénario
Comme l’indique l’Equipe, les joueurs eux-mêmes redoutaient ce scénario dans lequel nombreux d’entre eux seraient blessés en ce début de saison. Cela a développé une sorte de psychose au sein du vestiaire du PSG, alors que de son côté, Luis Enrique souhaite être un maximum précautionneux avec l’état physique de ses joueurs.