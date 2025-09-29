Grosse souffrance, c’est la panique au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de la saison, le PSG n’est clairement pas épargné par les blessures. De nombreux joueurs ont connu des pépins physiques et petit à petit, la panique commence à gagner les rangs du vestiaire. Avec une semaine d’entraînement dans les jambes cet été, plusieurs joueurs parisiens craignaient déjà un tel scénario.

Une véritable hécatombe. En ce début de saison, le PSG connaît plusieurs blessés. Si mercredi soir, le club parisien se déplace sur la pelouse du FC Barcelone pour son premier gros choc de la saison, l’effectif de Luis Enrique se retrouve déjà dans un piteux état.

Plusieurs blessés au PSG Le Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, Fabian Ruiz, Marquinhos, Senny Mayulu, Bradley Barcola, ou encore Khvicha Kvaratskhelia ont tous connu des pépins physiques en ce début de saison. Le résultat sans doute, d’une saison 2024-2025 à rallonge, et qui n’a permis au PSG que de bénéficier d’une semaine d’entraînement cet été avant de reprendre.