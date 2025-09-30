Transfert historique : L’OM se fait arnaquer ?

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a une nouvelle fois vécu un été extrêmement agité, avec près d’une douzaine de nouveaux joueurs qui est arrivée au cours du mercato. C’est notamment le cas d’Igor Paixão, devenu la plus grosse recrue de l’histoire du club phocéen, avec son transfert à 35M€.

On fait quand même mieux pour des débuts dans un nouveau club. Très attendu, notamment à cause du prix de son transfert, Igor Paixão est arrivé blessé à Marseille. Pour le moment il n’a disputé que 172 minutes de jeu toutes compétitions confondues avec l'OM et n’a toujours pas marqué le moindre but, ni livré de passe décisive.

Toujours rien pour Igor Paixão Tout le monde s’attend donc à ce que la plus grosse recrue de l’histoire de l’OM se réveille enfin ce mardi, avec la rencontre de Ligue des Champions contrat l’Ajax Amsterdam. A noter que la saison dernière, alors qu’il évoluait sous les couleurs de Feyenoord, le Brésilien n’a marqué aucun but contre le club amstellodamois en deux confrontations.