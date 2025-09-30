Transfert : «Trop bling-bling», le PSG se fait recaler par un crack !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2018, Elye Wahi s'est entrainé pendant une semaine avec le PSG, et ce, dans le but de signer un contrat aspirant de trois saisons. Toutefois, les deux parties n'ont pas conclu d'accord au final. D'après Elye Wahi, l'affaire a capoté parce que le PSG était « trop bling-bling ».

Avant de rejoindre le Montpellier HSC, Elye Wahi aurait pu signer au PSG. D'après les indiscrétions de L'Equipe, l'attaquant de 22 ans s'est entrainé pendant une semaine avec le club de la capitale lors de l'été 2018.

Le clan Wahi a recalé le PSG Pendant qu'il s'entrainait avec le PSG, Elye Wahi était en négociations avec les hautes sphères du club, et ce, pour signer un contrat aspirant de trois ans. Mais finalement, les deux parties n'ont jamais réussi à s'entendre.