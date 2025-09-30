Transfert : «Trop bling-bling», le PSG se fait recaler par un crack !

Lors de l'été 2018, Elye Wahi s'est entrainé pendant une semaine avec le PSG, et ce, dans le but de signer un contrat aspirant de trois saisons. Toutefois, les deux parties n'ont pas conclu d'accord au final. D'après Elye Wahi, l'affaire a capoté parce que le PSG était « trop bling-bling ».
Avant de rejoindre le Montpellier HSC, Elye Wahi aurait pu signer au PSG. D'après les indiscrétions de L'Equipe, l'attaquant de 22 ans s'est entrainé pendant une semaine avec le club de la capitale lors de l'été 2018.
Le clan Wahi a recalé le PSG
Pendant qu'il s'entrainait avec le PSG, Elye Wahi était en négociations avec les hautes sphères du club, et ce, pour signer un contrat aspirant de trois ans. Mais finalement, les deux parties n'ont jamais réussi à s'entendre.
«Ma mère voulait que je sois dans un club plus modeste»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Elye Wahi a expliqué pourquoi son transfert vers le PSG avait capoté. « Ma mère voulait que je sois dans un club plus modeste, pas trop bling-bling. Que je puisse me développer d'abord en tant qu'homme. Mon transfert à Montpellier ? Monsieur De Taddeo venait de prendre les rênes du centre de formation. Il proposait que je vienne voir comment ça se passait, et de signer si ça me plaisait. Sauf qu'en fait, ils avaient tout préparé. À la fin de la journée, je me retrouve devant le contrat, stylo à la main, sans trop savoir quoi faire. Tout le monde me regarde. Et je signe », a confié l'actuel pensionnaire de l'Eintracht Francfort.