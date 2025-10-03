7M€ : Le transfert qui régale l’OL !

Pierrick Levallet

Dans les ultimes heures du mercato, l’OL a mis la main sur Matrin Satriano pour compenser les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadaze. Le club rhodanien a monté une opération à 7M€ pour attirer l’attaquant uruguayen cet été. Et Paulo Fonseca semble ravi par le rendement du joueur de 24 ans depuis son arrivée.

Après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, l’OL s’est mis en quête d’un nouvel attaquant cet été. Et ce n’est que dans les ultimes heures du marché des transferts que le club rhodanien a trouvé son bonheur en mettant la main sur Martin Satriano. Le joueur de 24 ans a débarqué chez les Lyonnais en prêt payant d’1M€ assorti d’une option d’achat de 5M, à laquelle 1M€ pourront s’ajouter, ce qui représente un total de 7M€.

Martin Satriano débloque son compteur à l'OL ! Martin Satriano a d’ailleurs ouvert son compteur ce jeudi lors de la victoire contre le RB Salzbourg en Europa League (2-0). L’international uruguayen a ainsi mis un terme à une disette de 522 jours sans marquer. Paulo Fonseca s’est d’ailleurs montré ravi par le rendement de son nouvel attaquant depuis son arrivée à l’OL.