Guardiola - OL : La punchline qui fait le buzz !

Pierrick Levallet

L’OL a concédé sa deuxième défaite de la saison ce dimanche. Le club rhodanien s’est incliné contre Toulouse à domicile (1-2), une première depuis 1966. La rencontre avait pourtant bien démarré avec le but de Malick Fofana. En direct d’OL TV, les commentateurs se sont d’ailleurs enflammés en lâchant une punchline impliquant Pep Guardiola.

Après le Stade Rennais, l’OL a subi son deuxième accroc de la saison contre Toulouse ce dimanche. Le club rhodanien s’est incliné à domicile contre le TFC (1-2), une première depuis 1966. Le match avait pourtant bien commencé pour les hommes de Paulo Fonseca, avec le but de Malick Fofana après une très belle action collective.

Le but de Fofana fait craquer OL TV L’ouverture du score a d’ailleurs enflammé les commentateurs d’OL TV. « C’est le Barça de Guardiola ! » a notamment lancé l’un d’eux. La séquence a fait le buzz, les vidéos ayant fait le tour des réseaux sociaux et cumulant des centaines de milliers de vues. Mais ils ont déchanté quelques minutes plus tard avec la remontée express de Toulouse.