Surprise, la star de l'OL prend un coup de pression en public !

Tout proche d'une relégation en Ligue 2 à la suite de ses soucis financiers, l'OL a attaqué la saison avec un effectif complètement remanié pour tenter de renflouer les caisses. Après le sacrifice de Georges Mikautadze, Malick Fofana est maintenant la figure de l'attaque lyonnaise et celui sur qui les espoirs sont portés. Le jeune Belge de 20 ans réalise toutefois un début de saison mitigé et est attendu au tournant par son entraîneur Paulo Fonseca.
Recruté en 2024 pour 17M€, Malick Fofana est considéré comme une jeune pépite qui a déjà fait ses preuves. L'ailier gauche sort d'une belle saison et compte bien poursuivre sur la même dynamique. Mais en ce début de saison, il est un peu plus discret. Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'OL, n'a pas hésité à témoigner son manque de satisfaction.
« Je dois dire que j’attends plus de Malick »
Interrogé en conférence de presse à la veille du match contre Toulouse, Paulo Fonseca a eu un message à l'attention de son jeune joueur. « Je dois dire que j’attends plus de Malick. Je pense qu’il peut faire davantage. Il en a la capacité, et il sait que j’attends plus de lui. Il peut être un joueur différent. Il a de bons moments, mais pour moi, la constance est très importante. Un joueur comme Malick doit être constant : il ne peut pas faire un bon match puis un match moyen. Il peut et doit faire plus » débute-t-il.
Fofana est attendu au tournant
Même si l'OL réalise un énorme début de saison puisque le club occupe la tête à égalité avec le PSG, les efforts de Malick Fofana devront être un peu plus importants. « Cela commence à l’entraînement. Il doit comprendre que cette saison est importante pour lui. C’est un joueur avec beaucoup de qualités, qui pourrait jouer dans les meilleures équipes d’Europe, mais il doit comprendre que c’est maintenant. Que c’est à lui de jouer. Il doit comprendre que c’est un moment clé pour lui et pour son avenir. Les noms ne sont pas importants, ce sont les performances qui comptent. Je valorise le travail et la performance, pas les noms. Malick est un jeune joueur qui doit bien gérer la pression. Il a une pression positive : il doit la transformer en force. C’est une pression normale pour un joueur de qualité » poursuit Paulo Fonseca.