Surprise, la star de l'OL prend un coup de pression en public !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tout proche d'une relégation en Ligue 2 à la suite de ses soucis financiers, l'OL a attaqué la saison avec un effectif complètement remanié pour tenter de renflouer les caisses. Après le sacrifice de Georges Mikautadze, Malick Fofana est maintenant la figure de l'attaque lyonnaise et celui sur qui les espoirs sont portés. Le jeune Belge de 20 ans réalise toutefois un début de saison mitigé et est attendu au tournant par son entraîneur Paulo Fonseca.

Recruté en 2024 pour 17M€, Malick Fofana est considéré comme une jeune pépite qui a déjà fait ses preuves. L'ailier gauche sort d'une belle saison et compte bien poursuivre sur la même dynamique. Mais en ce début de saison, il est un peu plus discret. Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'OL, n'a pas hésité à témoigner son manque de satisfaction.

« Je dois dire que j’attends plus de Malick » Interrogé en conférence de presse à la veille du match contre Toulouse, Paulo Fonseca a eu un message à l'attention de son jeune joueur. « Je dois dire que j’attends plus de Malick. Je pense qu’il peut faire davantage. Il en a la capacité, et il sait que j’attends plus de lui. Il peut être un joueur différent. Il a de bons moments, mais pour moi, la constance est très importante. Un joueur comme Malick doit être constant : il ne peut pas faire un bon match puis un match moyen. Il peut et doit faire plus » débute-t-il.