Un joueur «extraordinaire» à l’OL : L’annonce surprise !

Pierrick Levallet

Avant le coup d’envoi de la saison, personne n’aurait vraiment parié sur l’OL. Et pourtant, les hommes de Paulo Fonseca obtiennent d’excellents résultats malgré le mercato estival qui a fait des dégâts. Le coach portugais doit en partie cette réussite à Moussa Niakhaté. Contrairement à la saison dernière, le défenseur de 29 ans se montre particulièrement solide. Et cela n’a pas manqué d’étonner Pierre Ménès.

«Lyon peut compter sur un Niakhaté extraordinaire» « Lyon a dérogé à ses habitudes contre Salzbourg en gagnant 2-0 et non pas 1-0. La défense est toujours aussi solide parce que cette année Lyon peut compter sur un Niakhaté extraordinaire, ce qui n’était pas le cas la saison dernière » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.