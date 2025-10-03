L’OL jubile, le coup de main inattendu du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique Lyonnais a confirmé son excellent début de saison ce jeudi soir en battant le Red Bull Salzbourg (2-0) sur sa pelouse, en Ligue Europa. Alors que Paulo Fonseca n’hésite pas à faire confiance aux jeunes, Daniel Riolo estime que le récent succès du PSG contre le FC Barcelone a permis d’envoyer un message aux autres formations françaises.

Co-leader de Ligue 1 et invaincu en Ligue Europa après deux matches, difficile de rêver meilleur début de saison pour l’Olympique Lyonnais, vainqueur du Red Bull Salzbourg (2-0) ce jeudi, et ce alors que Paulo Fonseca avait quelque peu remanié son équipe. « Je suis franchement épaté et satisfait de ce que je vois de l'OL depuis des semaines, a réagi le journaliste Daniel Riolo sur RMC après le match. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Peut-être. Ce (jeudi) soir, on a découvert une chose nouvelle, c'est que tu peux te passer de pas mal de joueurs, en mettre d'autres et ça marche. Ça, je pense que c'est déjà une nouveauté, on n'en était pas sûr parce qu'on se disait: 'ils ont 11, 12 joueurs, Fonseca aura du mal'. »

« Au milieu de terrain, tu commences à avoir des solutions que tu n'envisageais pas » Et à l’instar du PSG, qui a misé sur ses jeunes pour pallier les absences sur blessures, l’Olympique Lyonnais profite de son centre de formation afin de gérer son calendrier. « Le petit De Carvalho, il y a une semaine on ne savait même pas qui c'était, il y a aussi le petit Merah. Au milieu de terrain, tu commences à avoir des solutions que tu n'envisageais pas. Et puis comme la mode est à faire jouer des jeunes... Dans le foot, il y a toujours une donnée mentale qu'on sous-estime beaucoup, mais il y a beaucoup de modélisation », poursuit Daniel Riolo, estimant que le PSG a, indirectement, donné un coup de main à l’OL grâce à sa victoire contre le FC Barcelone (2-1).