OL : Le mariage qui va tout changer ?

Pierrick Levallet

L’OL tient peut-être enfin son nouveau numéro 9 titulaire. Après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, le club rhodanien s’est attaché les services de Martin Satriano. Ce dernier commence d’ailleurs à prendre ses marques dans le vestiaire lyonnais, et pourrait radicalement changer le jeu déployé par les hommes de Paulo Fonseca.

Martin Satriano commence à s’intégrer à l’OL L’attaquant uruguayen a en effet démarré les trois matchs qu’il a disputé depuis le début de saison. Il a même ouvert son compteur à l’OL ce jeudi lors de la victoire contre le RB Salzbourg en Europa League (2-0). Paulo Fonseca a d’ailleurs remarqué que le mariage commençait à prendre entre Martin Satriano et le reste du groupe, ce qui pourrait le pousser à changer ses plans.