Lacazette - Mikautadze : La promesse de l’OL pour son nouveau buteur !

Ayant évité le pire cet été, l’OL a malgré tout dû se séparer de certains de ses meilleurs joueurs. Dans le secteur offensif, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze sont ainsi partis et aujourd’hui, Paulo Fonseca se retrouve avec Martin Satriano comme seul réel buteur. L’entraîneur de l’OL s’est d’ailleurs exprimé sur le cas de l’Uruguayen.

Tandis qu’Alexandre Lacazette est parti libre à Neom, en Arabie saoudite, Georges Mikautadze a lui été vendu dans la dernière ligne droite du mercato estival. L’OL a donc perdu du très lourd au poste de numéro 9 et les Gones ont dû réagir dans l’urgence pour se renforcer. Une solution a été trouvée au RC Lens avec l’arrivée de Martin Satriano. Le fait est que pour le moment, l’Uruguayen n’a pas montré grand chose avec Lyon.

« Il a besoin de temps » Et si Martin Satriano lançait son aventure à l’OL ce jeudi face à Salzbourg en Europa League. Présent en conférence de presse avant cette rencontre, Paulo Fonseca a confié à propos de son attaquant : « Martin n'a pas beaucoup joué depuis deux ans donc il a besoin de temps. Il a joué deux matches consécutifs la semaine dernière et il a fait ce qu'on attendait de lui ».