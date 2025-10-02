Scandale à l’OL : Les jeunes posent un problème !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Corentin Tolisso est une nouvelle fois absent de la liste de Didier Deschamps, un choix qui fait scandale chez les supporters de l'OL qui ont beaucoup de mal à le comprendre vu l'état de forme de leur milieu de terrain. Mais le sélectionneur national a été clair : la présence de jeunes joueurs à fort potentiel font aujourd'hui bagarre à Tolisso. Explications.

Barré notamment par les présences de Manu Koné et Michael Olise qui comment à s'imposer comme des éléments incontournables de l'équipe de France, Corentin Tolisso (31 ans) a une nouvelle fois été laissé de côté par Didier Deschamps dans la liste communiquée ce jeudi après-midi. Le milieu de terrain de l'OL enchaine pourtant les grosses performances en club, et la plupart des supporters rhodaniens considèrent d'ailleurs son absence chez les Bleus comme un scandale.

Deschamps s'explique pour Tolisso Deschamps a répondu cash sur le cas Tolisso en équipe de France : « Il fait partie des pré-sélectionnés. Il peut être amené à être appelé. Il fait de très bonnes choses à Lyon après avoir lui aussi enchaîné des années compliquées avec les blessures. Il a fait partie de la génération victorieuse, je ne l'oublie pas. Mais je vois ça dans un avenir un peu plus lointain », indique le sélectionneur des Bleus, qui confirme que la présence de certains jeunes ferment aujourd'hui la porte au joueur de l'OL.