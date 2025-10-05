Coup de pression à l'OL, la fin est annoncée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Leader du championnat avant le match du PSG, l'OL a manqué l'occasion de poursuivre sa belle série en s'inclinant lors des tout derniers instants face à Toulouse (2-1). Une défaite à domicile qui fait mal puisque le club enchaîne les clean sheets depuis le début de la saison. Moussa Niakhaté a forcément montré un peu de frustration après la rencontre.

Après un été compliqué, l'OL a démarré cette saison avec un effectif complètement remanié. Alors que tout le monde prédisait l'enfer au club, les Lyonnais impressionnent mais ont été rattrapés par leurs vieux démons face à Toulouse. Moussa Niakhaté sait qu'il s'agissait d'un avertissement et que les choses pourraient vite se gâter.

Lyon tombe face à Toulouse Alors que les Lyonnais menaient 1-0 à quelques minutes de la fin du temps règlementaire et étaient proches de valider un 8ème clean sheet en 9 matches cette saison, ils ont vu leurs adversaires toulousains prendre les devants en fin de rencontre. Une occasion manquée de poursuivre sa série en tête du championnat. « La deuxième mi-temps est très suffisante de notre part. On devrait gagner 3-0 à la mi-temps, mais on doit assumer nos responsabilités et être solides à 1-0. On aurait dû plus jouer vers l’avant, aller marquer ce deuxième but » réagit d'abord Moussa Niakhaté, le défenseur central, à la sortie du match.