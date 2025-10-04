Un joueur de l'OL révèle sa belle relation !

Pierrick Levallet

Le début de saison est étonnamment bon du côté de l’OL. Malgré son mercato spécial cet été, le club rhodanien obtient d’excellents résultats jusqu’à présent. Il faut dire que Paulo Fonseca peut compter sur sa charnière centrale pour faire la différence. Clinton Mata s’est d’ailleurs livré sur son excellente relation avec Moussa Niakhaté.

L’OL réalise un excellent début de saison. Alors que le mercato estival a fait des dégâts, puisque le club rhodanien a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses, Paulo Fonseca obtient de très bons résultats avec son équipe. Il faut dire que le coach portugais peut compter sur une défense particulièrement solide avec Clinton Mata et Moussa Niakhaté.

«Il y a de la complicité entre nous» L’international angolais s’est d’ailleurs livré sur sa relation avec son compère de 29 ans. « Ça fait plus d'un an et demi qu'on joue ensemble (avec Niakahté). Forcément, on a créé des liens. Il y a de la complicité entre nous, énormément de communication sur le terrain. Tout cela facilite les choses » a confié Clinton Mata dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.