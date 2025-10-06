OL : Le cadeau qui fait craquer Riolo !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a mené pendant la majeure partie de la rencontre, l’OL a concédé sa deuxième défaite de la saison dimanche lors de la réception de Toulouse (1-2). Un résultat qui peut paraître sévère, mais Daniel Riolo n’a pas apprécié la deuxième mi-temps des Gones et estime qu’ils ont fait un cadeau aux Toulousains.

Une semaine après sa victoire sur la pelouse du LOSC (0-1), l’OL avait l’occasion d’enchaîner un quatrième succès toutes compétitions confondues dimanche lors de la réception de Toulouse. Après une très bonne entame, les Lyonnais ont logiquement été récompensés par l’ouverture du score de Malick Fofana, avant de baisser le pied et de concéder leur deuxième défaite de la saison (1-2) dans le temps additionnel.

« C’est vraiment une grosse, grosse claque » « Pour Lyon, tu peux parler d’un accroc. À 1-1, je me suis dit que les Lyonnais méritaient ce qui leur arrivait. Cette deuxième mi-temps… S’ils pensent qu’en jouant une demi-heure, ça suffit… », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Le 1-2, c’est vraiment une grosse, grosse claque par rapport à ce qu’a produit Toulouse et au match. Mais que les Lyonnais soient sanctionnés après autant de suffisance, après cette deuxième mi-temps sur ce rythme-là, avec aussi peu d’intentions, ce n’est pas immérité. C’est peut-être un peu sévère, mais en deuxième mi-temps, tu piquais du nez. Ça jouait à deux à l’heure, il n’y avait plus rien à Lyon. Disparition totale. »