Paris FC : Signature XXL, il balance sur le PSG !

Cet été, le Paris FC a bouclé une signature conséquente, avec l’arrivée de Kevin Trapp en provenance de l’Eintracht Francfort. Pas forcément titulaire à Paris, le portier allemand est revenu ce vendredi sur son passage au PSG (2015-2019). Selon lui, les projets des deux clubs de la capitale sont similaires.

Tout juste promu en Ligue 1, le Paris FC réalise de bons débuts dans l’élite avec une actuelle 8ème place au classement. Doté de gros moyens, le club parisien a réalisé un mercato estival ambitieux marqué notamment par l’arrivée d’un gros nom en la personne de Kevin Trapp.

Kevin Trapp de retour à Paris Arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort, le gardien allemand de 35 ans retrouve Paris, lui qui a passé trois saisons au PSG (2015-2018, prêté lors de la saison 2018-2019 à Francfort). Revenu sur ses terres de la capitale, Kevin Trapp s’est exprimé auprès de l’Equipe sur les similitudes entre le Paris FC et ses souvenirs du PSG.