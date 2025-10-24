Une star planétaire au Paris FC, la proposition surréaliste !

Amadou Diawara

Grâce à sa deuxième place en Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC a validé son ticket pour monter dans l'élite. Toutefois, le club parisien n'a pas encore la même aura que le PSG chez les célébrités. Mais d'après Aurélie Le Du, directrice de la communication du PFC depuis l'été dernier, Rihanna sera invité par le club si elle souhaite venir voir un match au stade Jean Bouin.

PSG : Rihanna a assisté à un match au Parc des Princes Si le stade Jean Bouin attire les foules depuis la promotion du Paris FC en Ligue 1, il est encore loin d'être comparable au Parc des Princes, où les célébrités s'accumulent ces dernières saisons. Toutefois, le PFC n'est pas contre l'idée d'inviter des vedettes mondiales telle que Rihanna - aperçue dans l'antre du PSG - à l'avenir.