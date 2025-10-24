Transfert à l’OM : Il balance tout sur son arrivée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM est allé chercher de nombreux renforts sur le mercato. Dans le secteur défensif, CJ Egan-Riley a été plutôt bien utilisé en début de saison. Le défenseur central anglais a été recruté à Burnley et connaît une adaptation assez perturbée. En conférence de presse, le joueur de 23 ans est revenu sur son arrivée à Marseille.

Depuis le début de la saison, CJ Egan-Riley n'a disputé que 5 matches. En effet, il est apparu comme une belle promesse lors de la préparation estivale et il a ainsi débuté les trois premiers matches de l'OM en Ligue 1. Depuis son carton rouge face à Lyon, il a toujours été sur le banc. Une erreur qu'il compte bien faire oublier à l'avenir.

Egan-Riley a vécu une arrivée difficile Auteur d'une belle saison à Burnley en Championship, deuxième division anglaise, CJ Egan-Riley a tapé dans l'œil des dirigeants marseillais qui n'ont pas traîné pour le recruter. En effet l'Anglais a rejoint le club en juin dernier et tout n'a pas été simple pour lui. Face à la presse ce vendredi, il est revenu sur ses premiers pas dans la cité phocéenne : « C’est vrai que je suis ici en appréciant le club. Je savais que ce serait une transition difficile pour moi d’aller vivre à l’étranger, dans un club comme Marseille. Jusqu’ici, tout se passe bien. J’apprends tous les jours et je deviens plus fort » explique-t-il en conférence de presse ce vendredi.