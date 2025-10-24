Transfert à l’OM : Il balance tout sur son arrivée !

Cet été, l'OM est allé chercher de nombreux renforts sur le mercato. Dans le secteur défensif, CJ Egan-Riley a été plutôt bien utilisé en début de saison. Le défenseur central anglais a été recruté à Burnley et connaît une adaptation assez perturbée. En conférence de presse, le joueur de 23 ans est revenu sur son arrivée à Marseille.
Depuis le début de la saison, CJ Egan-Riley n'a disputé que 5 matches. En effet, il est apparu comme une belle promesse lors de la préparation estivale et il a ainsi débuté les trois premiers matches de l'OM en Ligue 1. Depuis son carton rouge face à Lyon, il a toujours été sur le banc. Une erreur qu'il compte bien faire oublier à l'avenir.
Egan-Riley a vécu une arrivée difficile
Auteur d'une belle saison à Burnley en Championship, deuxième division anglaise, CJ Egan-Riley a tapé dans l'œil des dirigeants marseillais qui n'ont pas traîné pour le recruter. En effet l'Anglais a rejoint le club en juin dernier et tout n'a pas été simple pour lui. Face à la presse ce vendredi, il est revenu sur ses premiers pas dans la cité phocéenne : « C’est vrai que je suis ici en appréciant le club. Je savais que ce serait une transition difficile pour moi d’aller vivre à l’étranger, dans un club comme Marseille. Jusqu’ici, tout se passe bien. J’apprends tous les jours et je deviens plus fort » explique-t-il en conférence de presse ce vendredi.
Egan-Riley victime de la concurrence ?
Plus présent lors d'un match de l'OM depuis la victoire face à l'Ajax Amsterdam le 30 septembre dernier, CJ Egan-Riley paie sûrement son carton rouge face à Lyon. « Évidemment, j’ai eu un carton rouge lors de mon troisième match, j’étais déçu de moi-même, mais c’est le football, il faut apprendre de ses erreurs. L’effectif est plein de qualité et de concurrence, surtout défensivement. Voir chaque jour des joueurs plus expérimentés m’aide énormément. Je veux gagner ma place, mais avant tout, nous faisons bien les choses collectivement pour le moment » poursuit-il.