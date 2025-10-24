Un «très grand joueur» acheté en 2026 : L’OM dévoile sa première recrue ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM a passé beaucoup de temps sur le mercato à dénicher de nouveaux renforts. Parmi ceux-ci, Arthur Vermeeren, milieu de terrain de 20 ans prêté avec option d'achat, réalise des débuts plutôt positifs à Marseille. L'international belge est arrivé en prêt du RB Leipzig et d'après Roberto De Zerbi, il pourrait se révéler au fur et à mesure de son aventure phocéenne.

Depuis son arrivée à Marseille à la fin du mercato estival, Arthur Vermeeren a disputé 5 matches avec l'OM, dont les 3 de Ligue des champions. Au milieu de terrain, Roberto De Zerbi a la chance d'avoir un effectif bien rempli et il pourrait profiter des qualités du Belge pendant longtemps à l'avenir.

De Zerbi face à la concurrence au milieu Jeune joueur de 20 ans, Arthur Vermeeren pourrait bien bouleverser la hiérarchie au milieu de terrain. C'est un secteur du jeu où regorgent de nombreux joueurs de talent et Roberto De Zerbi a la chance d'opter pour plusieurs solutions. « À ce poste, il y a de la concurrence. Contre Paris ou Metz, je pense que vous avez apprécié la performance de Hojbjerg, un très grand joueur. À Lisbonne, j’ai choisi O’Riley pour apporter un peu plus de force dans les transitions et la relance » débute l'Italien en conférence de presse.