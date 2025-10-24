Mercato - OM : Signature à 20M€, De Zerbi vend déjà la mèche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, pour compenser le départ d’Adrien Rabiot, l’OM a notamment accueilli Arthur Vermeeren. Le Belge a alors été prêté par le RB Leipzig, tout en disposant d’une option d’achat fixée à 20M€. Rien n’est d’ailleurs encore officiel concernant la levée de celle-ci, mais étant donné les performances de Vermeeren, ils sont nombreux à vouloir le voir sur la durée à Marseille. Et voilà que Roberto De Zerbi a peut-être vendu la mèche à ce sujet.

L’OM a peut-être perdu Adrien Rabiot cet été, mais en parallèle, Arthur Vermeeren est arrivé. Débarqué en provenance de Leipzig, le Belge n’a pas mis longtemps avant de mettre tout le monde d’accord au milieu de terrain. Impressionnant, le joueur de Roberto De Zerbi fait actuellement le bonheur de l’OM, où Vermeeren pourrait bien s’inscrire sur la durée.

« Il ne lui manque rien » Prêté pour le moment par Leipzig, Arthur Vermeeren pourrait toutefois à terme être transféré à l’OM, qui dispose d’une option d’achat d’environ 20M€. Evoquant le cas du Belge en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a confié : « Il ne lui manque rien. Il a bien joué contre l'Ajax et la première période contre le Sporting. J'ai pensé ensuite que mettre CJ Egan-Riley mettrait plus de force. On est content de lui. Il y a de la concurrence à ce poste ».