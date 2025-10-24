Transfert historique au PSG, le coup de pression !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Grace Geyoro a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Pour faire plier la direction parisienne, le London City Lionesses FC a déboursé la somme record d'1,65 M€. Interrogé sur son transfert historique, Grace Geyoro a avoué qu'elle avait eu la pression lors de ses débuts avec son nouveau club.

Grace Geyoro n'est plus une joueuse du PSG. Après treize saisons de bons et loyaux services à Paris, l'internationale française a migré vers l'Angleterre. En effet, Grace Geyoro s'est engagée en faveur du London City Lionesses. Le club britannique ayant déboursé la somme record d'1,65M€ pour s'attacher les services de la milieu de terrain de 28 ans.

«Ça met une petite pression» Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Grace Geyoro a avoué que le prix de son transfert lui avait mis la pression lorsqu'elle a fait ses premiers pas au London City Lionesses. « Avez-vous un poids particulier sur les épaules avec le montant de votre transfert ? Y pensez-vous quand vous entrez sur le terrain ? Au début, oui. Quand tu arrives et qu'on te présente comme l'un des plus gros transferts, ça met une petite pression. Mais je suis arrivée dans un environnement où ils ne me l'ont pas fait ressentir, tout simplement parce que le staff me connaissait », a reconnu l'ancienne pensionnaire du PSG, avant d'en rajouter une couche.