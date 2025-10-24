Paris FC : Après 10 ans au PSG, c'est signé !

Amadou Diawara

Après avoir passé dix années au PSG, Aurélie Le Du a signé au Paris FC. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci s'est offert ses services en tant que directrice de la communication l'été dernier, soit juste après la montée en Ligue 1.

A la fin de la saison dernière, le Paris FC a composté son billet pour monter en b, et ce, grâce à sa deuxième place acquise en Ligue 2. Dans la foulée, le club présidé par Pierre Ferracci s'est attaché les services d'une nouvelle directrice de la communication : Aurélie Le Du.

Après le PSG, Aurélie Le Du a rejoint le PFC Après avoir passé dix ans au PSG, Aurélie Le Du faisait partie de l'aventure Paris 2024. Arrivée au Paris FC l'été dernier, elle s'est livrée sur sa mission auprès du Parisien.