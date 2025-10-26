Aubameyang : L'amende tombe, la sanction lunaire

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec Josuha Guilavogui, Pierre-Emerick Aubameyang semble avoir fait les 400 coups à l'ASSE au début des années 2010. Si bien que l'ancien compère de l'attaquant de l'OM ait financé une sortie au karting pour l'ensemble de l'effectif en raison d'amendes importantes qui se sont multipliées.

Passé par l'ASSE où il s'est pleinement révélé entre 2011 et 2013, Pierre-Emerick Aubameyang a côtoyé un groupe de jeunes talents en plein essor avec Kurt Zouma, Faouzi Ghoulam ou encore Josuha Guilavogui. De passage sur le plateau du Late Football Club vendredi, Guilavogui a été incité à faire une révélation assez cocasse sur cette époque.

«Le pot d'amendes a gonflé. Vous avez pu emmener tous les copains au karting» David Berger a mis Josuha Guilavogui sur le grill. Après avoir ressorti un vieux dossier de dégâts des eaux dans le centre de formation de l'ASSE causé par une activité imaginée par le joueur qui avait dérapé, le journaliste de Canal+ a lâché le message suivant. « Il paraît que quand vous sortiez de l'entraînement à Saint-Etienne, c'était textos tout de suite, il y a eu de petites amendes. Et grâce à vous, il paraît que le pot d'amendes a gonflé. Vous avez pu emmener tous les copains au karting, c'est vrai ça ? ».