Transfert à l’OM : La réponse du Real Madrid !

Pierrick Levallet

À l’instar de cet été, l’OM pourrait se montrer actif sur le mercato cet hiver. Les dirigeants marseillais pourraient chercher à offrir de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi, notamment dans le secteur offensif. Le nom d’Endrick a ainsi été évoqué ces derniers jours. Et le Real Madrid ne serait pas opposé à son départ, au contraire.

Cet été, l’OM s’est montré très actif sur le mercato. Et les dirigeants marseillais pourraient remettre cela dès cet hiver. Le club phocéen souhaiterait offrir de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, le nom d’Endrick a été évoqué ces derniers jours. Le Real Madrid ne serait d’ailleurs pas opposé à son départ.

Le Real Madrid est intéressé par le départ d'Endrick Comme le rapporte SPORT, les Merengue verraient d’un plutôt bon œil le départ du Brésilien cet hiver. L’international auriverde souhaiterait rejoindre un club d’élite, persuadé de pouvoir y être titulaire, afin de se faire remarquer par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026. Dans le même temps, le buteur de 19 ans voudrait prouver qu’il peut avoir sa place au Real Madrid.