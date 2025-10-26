Transfert d’un champion du monde : Les terribles conséquences à l’OM ?

Ayant entraîné la chute de l’OM face au Sporting Portugal mercredi dernier, Benjamin Pavard a encore coûté très cher au club phocéen. En effet, face au RC Lens, le champion du monde a été impliqué sur les deux buts des Sang et Or. Comment expliquer un tel passage à vide ? Pour Rio Mavuba, on pourrait expliquer cela par le transfert de Pavard à l’OM.
Quelle semaine compliquée pour Benjamin Pavard ! A l’origine des défaites de l’OM contre le Sporting Portugal et le RC Lens, le champion du monde a souhaité présenter ses excuses ce samedi soir. « Supporters marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j'ai commis des erreurs et j'en prends l'entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d'être irréprochable, et ce soir je ne l'ai pas été », a posté Pavard sur ses réseaux sociaux après la défaite à Lens
« Ça peut être un contrecoup »
Sur le plateau de Téléfoot, Rio Mavuba a réagi à cette terrible semaine de Benjamin Pavard avec l’OM. Pour expliquer une telle situation, il a alors confié : « Il se passe quoi avec Pavard ? Parfois, ça peut être un contrecoup. Il est arrivé de l’Inter Milan, il arrive à l’OM, c’est un club où il y a beaucoup de pression ».
« Ça reste un grand joueur »
Néanmoins, Rio Mavuba ne semble pas trop s’inquiéter pour Benjamin Pavard, expliquant : « Il a été très sollicité. Un peu à l’image de son équipe, surtout quand tu es derrière, dès que tu fais une erreur, ça pardonne pas. Il se jette naïvement, c’est étonnant de sa part. Mais on le voit aussi un peu moins bien physiquement sur les fins de match. Ça reste un grand joueur. Dans une saison, on peut se tromper à une ou deux reprises, mais il fera la saison qu’il faut. Mais je n’ai pas d’inquiétude ».