Coup de tonnerre pour Neymar : La fake news dénoncée sur les réseaux sociaux !

Décevant depuis son retour, Neymar pourrait ne pas être conservé par Santos, où son contrat prend fin en décembre 2025, qui n’aurait pas l’intention de le prolonger. Ce qui a été directement démenti par le père de l’international brésilien, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux et dénoncé une « fausse nouvelle ».

Le retour au pays ne passe pas vraiment comme prévu pour Neymar. Le joueur âgé de 33 ans peine à retrouver son meilleur niveau, la faute à des blessures à répétition, lui qui est actuellement touché au muscle fémoral de la cuisse droite et n’a plus joué depuis le 14 septembre dernier.

Pas de prolongation pour Neymar ? Neymar pourrait même voir son retour à Santos s’arrêter au terme de son contrat, qui prend fin en décembre 2025. Selon O Globo, le club brésilien ne serait pas certain de vouloir le prolonger, alors que l’international brésilien (128 sélections) ambitionne d’être sélectionné par Carlo Ancelotti pour la prochaine Coupe du monde.